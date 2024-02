Serie A, Retegui e Bani regalano i tre punti al Genoa contro l’Udinese

La squadra friulana nel secondo tempo è anche rimasta in dieci per l'espulsione, per doppio giallo, di Kristensen

La sfida a Marassi tra il Genoa e l'Udinese ha chiuso gli anticipi del sabato sera della 26esima giornata di Serie A . Vittoria per due a zero per la squadra di Gilardino. Entrambi i gol sono stati segnati nel corso del primo tempo.

Al 36esimo la gara è stata sbloccata da Retegui con una rovesciata bellissima. Il raddoppio della formazione di casa è arrivato pochi minuti dopo: pennellata di Gudmundsson per Bani che segna di testa. Nel secondo tempo l'Udinese resta in dieci per l'espulsione di Kristensen per doppio giallo. Per diverse volte i rossoblù sfiorano il terzo gol, i friulani invece segnano con Lucca, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco su de Winter e il risultato resta sul due a zero fino al 94esimo.