"Ha sorpreso l'approccio, mi aspettavo altro, considerando poi le ultime uscite convincenti. Invece è successo tutto il contrario, è la Roma che ha aggredito la partita, chiuso le fasce e imbottigliato il Milan in mezzo al campo, vincendo i duelli. E' stato sorpreso dalla strategia della Roma e dai suoi uomini migliori. E poi sulle scelte: doveva partire dall'inizio Adli e non Bennacer".

Gasperini è il Guardiola italiano?

"Non farei questo paragone. Guardiola è di un altro livello. Gasperini è un fuoriclasse come architetto, costruttore. Ha dato spunto a tanti allenatori in questi anni, oggettivamente è molto bravo. E' un'Atalanta che sta sbalordendo ma è imprevedibile, perché poi pareggia col Verona o perde col Cagliari".