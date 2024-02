Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sull'Atalanta: "Credo che il campionato sia finito. Questa Inter, bella, efficace, concreta, che sa far tutto, ci deve inorgoglire come fenomeno italiano. Sembrava quasi che fossero loro a dover recuperare i punti alla Juve e non il contrario. E' un fenomeno bello da vedere, scende in campo con una mentalità da City o Real, credo che possa davvero arrivare in fondo anche in Champions".