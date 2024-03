-Hai segnato in ogni competizione?

Penso sia tutto merito del momento della squadra. E oggi devo sottolineare la partita di Chukwueze. Sono felice per lui dopo un momento delicato. Ha fatto una grande gara. Penso che abbiamo vinto anche per merito suo.

-Pioli resta e Leao?

Ho un contratto col Milan, in futuro non so. Sono qua ora di testa e di cuore. Come ho sempre detto, il Milan è casa mia, mi ha aiutato a crescere come giocatore e mi ha aiutato a crescere.

-Sogno da realizzare col Milan?

Vorremmo vincere una competizione importante e siamo in corsa in EL, ma poi vedremo. Prima c'è la gara col Lecce ed è una partita importante. Ma anche quella col Lecce è importante, dobbiamo andare avanti in classifica e allontanarci dal terzo posto.

(Fonte: SS24)

