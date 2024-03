Fiorentina-Milan: 1-2. Rossoneri per ora a -11 dall’Inter e a +6 dalla Juve

In attesa della partita con l'Empoli, la squadra di Pioli supera a Firenze i viola con Loftus-Cheek e Leao

Il Milan la spunta sulla Fiorentina per due a uno. I rossoneri si portano così, in attesa della partita di Pasquetta dell'Inter, a meno 11 dai nerazzurri. E a più sei dalla Juve, che oggi pomeriggio ha perso contro la Lazio, consolidando così il secondo posto. È successo tutto a inizio secondo tempo. In vantaggio la squadra di Pioli con una bella azione avviata da Leao.