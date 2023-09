Juve, Allegri: “Giocata gara farfallina, pagato a caro prezzo. Torniamo a fare tre punti”

«Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso. Abbiamo giocato una gara farfallina, abbiamo perso punti importanti. all'inizio si era messa bene e non siamo stati capaci di fare male, abbiamo preso gol alla prima situazione e sembrava avessimo staccato la testa. Abbiamo così pagato a caro prezzo». Così Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Sassuolo per quattro a due. Alla vigilia, l'allenatore aveva detto ai suoi di stare attenti alla troppa euforia vista nelle ultime vittorie. E ai microfoni di DAZN ha ribadito anche il concetto.

«So quali sono i pregi di questa squadra ma si sono momenti in cui bisogna fare meglio, le avvisaglie c'erano state nei giorni precedenti. Non bisogna farsi abbattersi, martedì bisogna tornare a fare i tre punti. Abbiamo allentato a livello mentale, non siamo riusciti a switchare all'interno della partita. Già dall'inizio la sensazione è che appena arrivava palla in area eravamo in affanno, questo deve farci capire tante cose, nelle gare precedenti non era successo. Partita non bella in generale, a livello di squadra. Il Sassuolo tende sempre a spaccare la partita. Non si può fare una partita a tamburello. Perché loro così hanno segnato e noi abbiamo sbagliato le occasioni che ci sono capitate», ha spiegato l'allenatore bianconero.