Pinamonti: “Parlano i numeri? Rabbia per chi ha esagerato, ma non mi rimprovero nulla”

Quest'anno parlano i numeri, come dici tu. Ma non mi rimprovero nulla su atteggiamento della scorsa stagione, ho sempre dato tutto, in ogni allenamento e gara. I numeri sono fondamentali, forse sono mancati proprio quelli finora. Quest'anno stanno arrivando anche quelli, non so cosa sia cambiato sicuramente ho tanta rabbia e cattiveria per tante persone che hanno decisamente esagerato.

-Se trovi continuità ti candidi a maglia Nazionale?

Mi candido ogni domenica ad essere disponibile per il mister e per il Sassuolo e mi preoccupo solo di questo. Poi chissà magari qualcosa arriverà in più, ma mi godo questi momenti che sono il bello del calcio.

-Berardi, partita straordinaria e non era scontato visto le voci estive sulla Juve. Come ha vissuto questa partita?

L'ha vissuta da professionista qual è, come le altre partite. Forse al di fuori si creano aspettative ma quando uno è professionale non guarda la squadra contro la quale gioca. Contro la Juve ci sono motivazioni importanti perché è un grande club e c'erano motivazioni in più, ma come c'erano per tutti e si è visto in campo.

(Fonte: DAZN)

