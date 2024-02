Juve, i convocati di Allegri per la partita di San Siro contro l’Inter

La Juventus è pronta ad affrontare l'Inter nella partita che si giocherà a San Siro domani sera e vale il primo poso della classifica. Massimiliano Allegri ha diramato, in un comunicato postato sul sito ufficiale della società bianconera, la lista degli uomini a disposizione per la sfida alla squadra di Inzaghi.

Il tecnico ha recuperato, come aveva anticipato in conferenza stampa, Chiesa e Rabiot. Assente Milik per squalifica. Convocati gli ultimi due arrivati: Djalo e Alcaraz che ha un passato in comune, al Racing, con Lautaro Martinez. Di seguito i convocati per la sfida ai nerazzurri: