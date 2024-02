Il Manifesto – Inter-Juve, chi vince mette l’ipoteca morale sul torneo

Sarà un' Inter-Juventus che fa storia, come sempre, e che torna ad essere sfida scudetto. Le sorti della squadra bianconera sono stati risollevate da Allegri "e non era scontato", spiega il quotidiano Il Manifesto. "Va dato atto a Max Allegri di aver risollevato i bianconeri. Il bel gioco è ancora una chimera, Allegri manco lo cerca, ma la solidità difensiva e il recupero del dna juventino portano Vlahovic e compagni a un solo punto di distacco (con una partita giocata in più) rispetto all’Inter", si legge nell'articolo sui bianconeri.

E sulla sfida di San Siro: "Chi vince mette l’ipoteca morale sul torneo, soprattutto se dovesse riuscirci l’Inter, che si troverebbe con quattro punti di vantaggio e una gara da recuperare. Dentro il derby c’è anche spazio per la mistica legata al famoso corto muso di Allegri, difesa, mentalità e grinta in stile Juventus, mentre Simone Inzaghi cerca la consacrazione come tecnico di valore europeo. La sua Inter è un concentrato di qualità tecnica e fisica , basato su un centrocampo introvabile in Italia, tra Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan. Ora la parola passa al campo. Magari per rivalutare l’immagine del calcio italiano, a corto di appeal, non solo in Europa", conclude il giornale.