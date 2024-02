La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con la Juventus e in particolare con Massimiliano Allegri. Parole dure rivolte all’allenatore bianconero oggi: “Non c’è una traccia di gioco definita, non si capisce quale sia l’idea, ammesso che ce ne sia una. Procede per tentativi e per aggiustamenti. Si prende un punto immeritato”, si legge sul quotidiano. Quella che avete appena letto è la pagella di ieri di Allegri: voto 5 per lui.