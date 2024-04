«Amarezza e rammarico perché era una partita da vincere, ci abbiamo provato, non siamo riusciti a segnare, ma ho visto atteggiamento giusto. Ogni volta che indossi questa maglia devi dimostrare. Dobbiamo continuare a lavorare non solo per la finale di Coppa Italia. Un trofeo è sempre importante e ci darebbe una dimensione diversa ma ora pensiamo al campionato e poi alla finale». Così Manuel Locatelli, su DAZN, ha commentato lo zero a zero contro il Milan .

E quando gli è stato chiesto se una vittoria in finale di Coppa potrebbe cominciare a colmare il gap con l'Inter, il centrocampista bianconero ha sottolineato: «Sicuramente quello che conta è vincere i trofei, per mettere le basi verso il futuro, ritrovare la mentalità di prima, lavorare ogni giorno come la maglia richieste. La Juve è fatta per vincere e bisogna tornare a vincere. Serve pazienza e umiltà, l'obiettivo in questa stagione è sempre stato tornare in CL in realtà e adesso abbiamo anche la finale di Coppa Italia», ha concluso il giocatore.