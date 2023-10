Maignan contro Zangrillo: “Entrata assassina? Parole pesano”. E il Milan: “Siamo con te”

Continuano le polemiche dopo le parole del presidente del Genoa che ha parlato del fallo per il quale il portiere è stato espulso oltre che del fallo di mano sul gol di Pulisic

Alberto Zangrillo, il presidente del Genoa, aveva definito 'assassina' l'entrataccia di Maignan, portiere del Milan, su Ekuban. E il numero uno rossonero se l'è legata al dito tanto che ha scritto un post su Instagram: «Zangrillo, le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un ‘assassinio’. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato».