Marelli: “Gol Pulisic, non c’è immagine chiara”. Zangrillo: “Non è gol, punto”

A quel punto è stato richiesto l'intervento di Luca Marelli, esperto degli arbitri del canale satellitare che ha spiegato: «Effettivamente il VAR su Maignan interviene ed è stato espulso giustamente per fallo grave di gioco. Era un'uscita sconsiderata. Sulla rete di Pulisic: l'anno scorso ci sono stati alcuni episodi simili. Sono tocchi di mano che c'erano ma non c'erano certezze e pertanto in mancanza di certezze viene confermata la decisione assunta in campo. È scritto nel protocollo».

La replica di Zangrillo — «Se si dice che c'è tocco di mano di cosa parliamo, se è fallo di mano non è gol e punto. La ringrazio per la sua dotta lezione, la prossima volta cercheremo di avere immagini più chiare. Ma io non ho nessuno stato d'animo e non va analizzato. Io sono abituato ad analizzare l'obiettività. Punto. C'è stato un fallo di mano, punto. È stato appena detto che c'è fallo di mano, che c'è da discutere? A fine partita, anche per rispetto per il pubblico, con una squadra che sta cercando di portare a casa una bellissima gara, magari si rivede la propria decisione non sarebbe successo nulla. A volte serve il buon senso applicato al gioco, ma è troppo difficile in questo calcio. Non ho parlato con nessun altro finora, ho parlato con voi al posto del tecnico», ha aggiunto ancora il medico replicando, prima di lasciare i microfoni.

«Se proprio devo dirvelo, la sensazione netta è che tocca col braccio ma dalla sala VAR non avrei richiamato l'arbitro perché non ho mai visto un'immagine certa. Questa è la sensazione, senza immagine chiara il VAR non può intervenire e su questo c'è il protocollo a dire», ha ribadito infine Marelli.

(Fonte: DAZN)

