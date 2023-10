Serie A, col Genoa super Maignan con rosso finale e gol che fa discutere: Milan primo

Il sorpasso è compiuto. Almeno fino alla prossima partita il Milan si è preso la testa della classifica con un gol di Pulisic (quarta rete in stagione) che è finito in sala VAR. Perché sembrava esserci un tocco di mano tanto difficile da vedere che per convalidare il gol è servito qualche minuti ai direttori di gara. Fatto sta che contro il Genoa alla fine è passata la formazione di Pioli, all'86esimo. Nel finale la squadra di Gilardino ha provato a dare l'assalto alla porta milanista ma Maignan è stato decisivo. Anche nell'occasione con cui ha fermato con un fallo al limite Ekuban. Si è immolato per fermare gli avversari e si è beccato un rosso in pratica a fine partita (lui e Theo Hernandez saltano lo scontro diretto con la Juve).