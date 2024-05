L'allenatore del Porto, ex giocatore dell'Inter, aveva firmato un contratto fino al 2028 con il vecchio presidente: può liberarsi per i rossoneri

Stefano Pioli prepara le sue ultime partite al Milan. A Skysport hanno fatto il punto sul futuro della panchina rossonera ed è ormai una certezza l'addio dell'allenatore con cui il club ha vinto lo scudetto nel 2022. Da quanto riportano dal canale satellitare, la riflessione sul nuovo tecnico è ancora aperta: "Sembra che la società voglia fare cose con calma per non sbagliare la scelta più importante del nuovo ciclo. Il nuovo allenatore dovrà essere allineato con le scelte del club e avere stimoli importanti verso la vittoria", spiegano dal canale satellitare.

I nomi in ballo in questo momento sarebbero soprattutto due: l'attuale allenatore del Porto ed ex giocatore dell'Inter, Sergio Conceicao e l'ex tecnico della Roma, Fonseca. Nelle ultime ore, su quest'ultimo, sarebbe arrivata l'accelerata del Marsiglia. Per questo l'ex nerazzurro sarebbe il tecnico con più chance di allenare il Milan. Ma ha un contratto con il club portoghese fino al 2028 e dovrà rescinderlo. La sua sorte sulla panchina della squadra portoghese è cambiata. Era stato Jorge Pinto a prolungargli il contratto e ora il presidente è un altro, André Villas-Boas. I due oggi si sono incontrati ed è plausibile pensare ad una risoluzione del contratto. Un'altra ipotesi resta quella di Thiago Motta ma l'ex centrocampista interista sembra molto più propenso nei confronti della Juve e comunque ha un patto col Bologna, a fine stagione decideranno il da farsi.