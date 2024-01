Milan, Pioli: “Pari col Bologna, rimpianto c’è. A fine stagione sarò contento se…”

«Non c'erano segnali di una serata storta perché la partita l'avevamo rimessa in piedi e giocata bene e nonostante la sofferenza. Il rimpianto c'è: in una gara difficile con tante cose negative come i rigori sbagliati, pareggi a pochi minuti dalla fine significa che non siamo stati attenti nel riuscire a portarla a casa, sarebbe stata la quinta gara consecutiva. Questo è il calcio serviva più attenzione nei minuti finali come era successo, stasera l'abbiamo pagata». Stefano Pioli ha commentato su DAZN il pareggio col Bologna del suo Milan.

Il tecnico rossonero ha parlato anche di Leao: «Remissivo in fase di non possesso? Dipende molto dal nostro atteggiamento difensivo. Che ogni tanto possa essere più attento quello sì, ma ci dà tanto in fase offensiva, non possiamo chiedere tutto. A fine stagione felice se? Se diamo il massimo e se miglioriamo tantissimo il campionato scorso e se andiamo avanti avanti in Europa League. Due calci di rigori sbagliati? Credo non mi sia mai capitato. Succede una volta ogni dieci anni e purtroppo è capitato anche noi, potevano pesare anche molto di più, ma siamo riusciti ad andare in vantaggio e mi dispiace come abbiamo subito il rigore nei minuti finali. Se abbiamo vinto nel finale a Udine ci abbiamo messo là più determinazione, bisogna fare meglio».