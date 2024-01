Milan-Bologna 2-2: Loftus-Cheek non basta, Orsolini nel recupero gela San Siro

Termina 2-2 la sfida di San Siro tra Milan e Bologna. Occasione sprecata per i rossoneri, che sbagliano due calci di rigore con Giroud e Theo Hernandez e si fanno rimontare in pieno recupero. Passano in vantaggio gli ospiti con Zirkzee, ma allo scadere del primo tempo Loftus-Cheek trova il gol del pareggio. Nella ripresa il centrocampista inglese firma la sua personale doppietta, prima del tiro dagli 11 metri trasformato da Orsolini che gela San Siro.