Thiago Motta: “Voci su me e Barcellona? Penso al presente. Orgoglioso dei miei”

«Zirkzee? Non mi piace fare paragoni, Joshua deve essere Joshua. Lui gioca bene, ha qualità tecnica, fisica. Ha una qualità umana, vuole bene e si fa voler bene, aiuta i suoi compagni e questo trascina. Se oggi devo dire qualcosa che può migliorare è che in certi momenti vuole fare da solo con la palla, deve aiutarsi con i compagni e quando lo fa è ancora più forte. Ha grande spirito, ti dà il piacere di allenarlo, un ragazzo sempre positivo e per bene, altruista e non è un valore facile da trovare, siamo fortunati ad averlo dalla nostra parte e deve continuare così».

«Xavi lascia il Barcellona, come vivo voci su di me? Penso al presente, il mio Bologna e qui sto bene. Vado a casa orgoglioso dei miei ragazzi, veramente fantastici e i tifosi che continuano a sostenerci. Penso solo a questo in questo momento e a niente altro. Non riesco a capire perché l'arbitro mi abbia espulso. Se deve parlare qualcuno è Sartori, se non lo fa è perché per lui va tutto bene. Io parlo della squadra e penso a quella», ha concluso.

(fonte: DAZN)

