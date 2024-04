"Il Milan è in un grande stato di forma, non so se è programmato e calcolato o una cosa fortuita ma di sicuro queste 7 vittorie non sono casuali ma frutto di una crescita sul piano del gioco. A questo hanno contribuito i recuperi di alcuni infortunati, ora è pronto per affrontare la Roma in un derby che promette scintille tecniche perché le due squadre stanno bene, il Milan forse più di tutte le squadre di vertice di Serie A. Vediamo come il Milan regga il doppio confronto. Il Milan sta troppo bene per pensare di durare a lungo, raggiungendo l'apice si può solo scendere"