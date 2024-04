Simone Inzaghi non cambia. In vista della trasferta di Udine, il tecnico nerazzurro è intenzionato a schierare l'undici titolare al netto dell'assenza di Alessandro Bastoni . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , intorno a Calhanoglu ci sarà la solita Inter. "E dunque il solito centrocampo - Barella e Mkhitaryan ai lati del turco -, il solito attacco -Thuram con Lautaro, con il rientrante Arnautovic in panchina -, la solita voglia di vincere".

In porta tornerà Sommer dopo lo stop con l’Empoli, un solo vero cambio è previsto ma giusto per causa di forza maggiore. Bastoni è affaticato e non sarà convocato per la trasferta, il difensore lavorerà in funzione della partita con il Cagliari. Del resto, inutile rischiare: la sua testa, come quella di tutti, è alla sfida con il Milan del 22 aprile. Al suo posto in difesa ci sarà Carlos Augusto, con Dimarco confermato a sinistra a centrocampo e Dumfries in vantaggio a destra su Darmian".