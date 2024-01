Pioli: “Noi nella lotta scudetto? Toglieteci! Potevamo avere qualche punto in più ma…”

-Anche per il titolo, vi teniamo nella lotta scudetto?

No, toglieteci (sorride.ndr). Ma no, dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo un obiettivo chiaro. Abbiamo fatto un discreto girone di andata ma vogliamo migliorare il girone di ritorno e per farlo dobbiamo pedalare e pensare alla prossima partita. A Udine troveremo un avversario molto difficile per noi che ci ha sempre messo in difficoltà.

-Questo è atteggiamento giusto, ma qual è il pensiero che emerge: potevamo essere pi+ù vicino alle prime o abbiamo evitato guai che hanno preso le altre?

Per quello che ci siamo detti questa estate potevamo avere qualche punto in più, paghiamo quelle quattro partite contro Juventus, Napoli, Udinese e Lecce con solo due punti e non avevamo giocato così male da fare due punti. Adesso non pensiamo a quello che potevamo fare ma a quello che dobbiamo fare per il futuro e per il presente. Ci sono tante partite e due competizioni dove possiamo dimostrare di poter dire la nostra.

(Fonte: DAZN)

