Serie A, Milan-Roma finisce 3 a 1: a segno Adli, Giroud e Theo Hernandez

Dopo la sconfitta con l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan riprende il suo cammino con una buona prestazione che ha portato alla vittoria per 3-1 contro la Roma di Mourinho(in tribuna perché squalificato) che è a meno cinque punti dalla zona Champions e ha un treno di squadre là davanti. I rossoneri sono terzi e risalgono la china a meno 9 dall'Inter e a meno sei dalla Juve seconda (con una gara in meno, la squadra di Allegri gioca martedì col Sassuolo).