Giroud: “Lotta scudetto? Non è corsa contro chi è davanti, speriamo sbaglino”

«Era molto importante per rialzarci e si volevamo rialzarci dopo la sconfitta contro l'Atalanta, eravamo molto delusi per noi e i tifosi. Ci sono tante gare da giocare in campionato e dobbiamo concentrarci sulle partite, ci sarà anche l'EL, non molliamo mai e sono orgoglioso dello spirito di squadra visto oggi». Così Olivier Giroud ha parlato dopo la vittoria del Milancontro la Roma per tre a uno a San Siro.