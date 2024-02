Ponciroli: “Conte-Juve? No, ecco l’allenatore perfetto se va via Allegri”

“Conte non credo che sia in questo momento il profilo giusto per la Juventus, è stato chiaro quando ha detto che vuole vincere e la Juve dovrebbe rivoluzionare la rosa per accontentarlo. Thiago Motta è perfetto, ma siamo convinti che l’ambiente aspetterà il tempo di cui ha bisogno per ambientarsi alla Juventus? Io non credo che l’ambiente sia pronto a questo, sarà difficile sostituire Allegri. Bisogna capire che la Juventus non investirà più le cifre investite nel passato come l’operazione Ronaldo, quegli acquisti non ci saranno più”.