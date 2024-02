"3 date significative? 21/02/1993: la mia data di nascita, il giorno in cui è cominciato tutto: non è passato molto da lì alle prime corse dietro un pallone. 22/11/2011: il mio debutto con l'Ajax, un momento speciale, un giorno che avevo aspettato molto e per cui avevo lavorato tanto. 17/06/2023: il giorno in cui ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi...ha detto sì ed è stato un momento molto speciale per noi. 5 qualità? Determinazione: insieme alla passione permettono di superare ogni difficoltà. Lavoro duro: è la base di tutto, ho lavorato duramente per arrivare dove sono e ne sono orgoglioso. Visione: essere nel momento giusto nella giusta posizione. Istinto: seguire il gioco, essere pronto ad aiutare la squadra in diversi modi, anche con i gol. Lavorare per la squadra: la condivisione delle fatiche e degli obiettivi con i compagni è fondamentale".