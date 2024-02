Non ci sarà alcuna coreografia a San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Lo ha comunicato direttamente la Curva Nord, cuore del tifo organizzato nerazzurro, con un messaggio postato sulla propria pagina Instagram ufficiale: "Cari interisti, ci aspettano tante battaglie importanti. Purtroppo, a causa dei recenti avvenimenti, in curva non ci saranno bandiere, impianto col microfono e la coreografia prevista con l'Atletico non verrà realizzata. Paghiamo dazio e ce ne assumiamo la totale responsabilità, sia chiaro, e soprattutto faremo in modo di non cadere di nuovo in errore.