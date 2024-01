Sarri: “Inter domina calcio italiano: è tra le top d’Europa. Ma non firmo per il pari”

A SportMediaset, Maurizio Sarri presenta la semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Siamo arrivati in aereo e con un viaggio abbastanza lungo. Ambizione di fare il meglio possibile, è la semifinale più difficile, l’Inter sta dominando il calcio italiano e ha fatto una finale Champions, è tra le migliori d’Europa. Possibilità di andare in finale non tantissime, ma vanno giocate tutte con cattiveria e determinazione. Dovessi dare un numero, direi 3/4 loro. Timore sì, paura no, dobbiamo crederci. Se sono più forti la vinceranno, ma dovranno far fatica.