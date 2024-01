Acerbi: “Asllani ottimo giocatore. Deve crescere e lo sa. Ecco in cosa deve migliorare”

Intervistato da Che fatica la vita da bomber, Francesco Acerbi ha toccato diversi argomenti. Il primo riguarda Alvaro Morata che il difensore potrebbe affrontare negli ottavi di finale di Champions League. "È un giocatore forte, sta facendo bene, ha viaggiato in squadre forti, forse in una delle più forti d’Europa. È un grande generoso, fa anche gol, è uno che lavora per la squadra ed è un giocatore forte e ci ha già fatto gol".