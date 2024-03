"Nessun comunicato e basso profilo per una vicenda che si è chiusa nel migliore dei modi ma che l’Inter non ha vissuto come una vittoria. La notizia dell’assoluzione di Francesco Acerbi in via della Liberazione è stata presa con moderata soddisfazione per questioni di campo e perché chiude dieci giorni di processi mediatici e di riflettori non graditi per un club che di certi valori ha sempre fatto un vanto", spiega La Gazzetta dello Sport.