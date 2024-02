Una serata dolceamara per Acerbi, autore ieri sera del primo gol dell'Inter ma anche costretto a uscire per un indurimento al polpaccio

Una serata dolceamara per Francesco Acerbi, autore ieri sera del primo gol dell'Inter (e in generale protagonista di una grandissima prestazione) ma anche costretto a uscire nella ripresa per un indurimento al polpaccio. Scrive Tuttosport:

"Un gol per festeggiare vittoria e compleanno. Una prestazione, almeno sin quando è stato protagonista sul campo, da leader massimo, sotto gli occhi del commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti. Un infortunio che vuoi o non vuoi preoccupa i tifosi dell’Inter. C’è un po’ di tutto nella prova di Francesco Acerbi contro la Roma. In primo luogo una rete di testa, la seconda di questo campionato dopo quella siglata al Bologna, la terza in totale con la maglia nerazzurra per l’arcigno centrale, proprio nel giorno suo trentaseiesimo compleanno".