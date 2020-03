Sky – Sì condizionato dell’AIC alla Lega: i dettagli. Proposta shock di Lotito ai giocatori

Arriva un sì condizionato da parte dell’AIC alla proposta della Lega Calcio di bloccare gli stipendi. Ad anticiparlo è Sky Sport che spiega come i giocatori si sono dichiarati disponibili ma prima si aspettano un segnale da parte dei club che finora non hanno ancora pagato lo stipendio di febbraio. In seconda battuta, poi, le squadre potrebbero trovare accordi – come fatto dalla Juventus – anche per i mesi successivi.

LOTITO – Sky riporta anche una proposta shock avanzata da Lotito: il presidente della Lazio oggi ha parlato con i leader dello spogliatoio per tornare in ritiro la prossima settimana per gli allenamenti. La risposta della squadra è stata positiva ma a due condizioni: la prima prevede che vengano rispettate le condizioni di sicurezza. La seconda, invece, è ben più pesante: la possibilità di tornare in campo non deve andare contro il Governo, dal quale ci si attende una proroga del divieto di fare sport e di allenarsi nei prossimi giorni.

(Sky Sport)