Lotito incalza, vuole giocare: “Parlo coi luminari, se sta a ritirà!”. Agnelli: “Ah, sei virologo?”

Altro scontro nell’assemblea della Lega di Serie A tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli. Il presidente della Lazio insiste per tornare a giocare non appena l’emergenza coronavirus lo consenta. Il numero uno bianconero non condivide, al momento, l’ottimismo lotitiano.

«Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…», avrebbe detto Lotito secondo il racconto di Tuttosport.

Tra sorrisi, battute e scongiuri, non è mancata la replica di Andrea Agnelli per quella che ormai è diventata una sit com in piena regola: «Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo».

Battute a parte, di certezze non ce ne sono. Il futuro di questo campionato dipenderà dai tempi della risoluzione dell’emergenza.