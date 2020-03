“Che te ne frega, hai mandato via tutti”. Marotta stavolta sbotta contro Lotito e DeLa

È una Serie A spaccata in tre: chi vuole riprendere (Lazio, Napoli, Roma, Sassuolo, Cagliari), chi è più deciso nel voler congelare la classifica (Milan, Inter, Samp, Genoa, Brescia) e chi ha posizioni più moderate. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nella video riunione della Lega che si è tenuta ieri, c’è stato un nuovo scontro.

“Protagonista ancora il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che aveva già discusso con Agnelli e Preziosi. Lui e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, hanno attaccato l’ad dell’Inter, Beppe Marotta. Motivo della discussione sempre lo stesso, ricominciare a giocare. «A te che te ne frega, tanto hai già mandato via tutta la squadra». Il dirigente nerazzurro, pacato per indole, continua a tenere la linea consigliata dai medici: non ricominciare gli allenamenti. Stavolta ha risposto a tono, sostenendo che le scelte in casa nerazzurra non sono di competenza altrui“, spiega il quotidiano.

Sulla decisione di ricominciare o meno, spetterà alla Lega: “Il nodo principale restano i soldi legati ai diritti televisivi: se non si gioca il rischio è di non immettere liquidità nelle casse dei club e mandare il sistema in default. Se poi dovesse davvero arrivare il congelamento della serie A bisognerà trovare una soluzione per la prossima stagione: l’ipotesi di ripartire in A con 22 squadre e in B con 24 non è poi così remota“.

(Corriere della Sera)