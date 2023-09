Alghamdi: “Perché Investcorp ha scelto l’Inter. Campioni e ricavi giganteschi, il progetto”

Investcorp sembra ormai determinata a investire nell'Inter e a convincere Steven Zhang e Suning a cedere la maggioranza del club nerazzurro. Il fondo mediorientale ha un progetto chiaro per la società, come specifica Turki Alghamdi, giornalista di Abu Dhabi Sports a Tuttosport:

"Il profitto successivo di Investcorp arriverà sviluppando la squadra e ottenendo successi locali e internazionali. Sarà fondamentale avere un proprio stadio per godere di enormi ricavi annuali, come avviene per gli altri top club del mondo. Il fondo ha diversi asset sparsi in giro per il mondo, che attualmente vengono gestiti con positività. Tempo fa è stata presa la decisione di acquisire un club calcistico come nuova risorsa da aggiungere al portafoglio".