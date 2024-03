Un turno di stop invece per Marusic, Ebosele, Pellegrini, Ricci, Walace, Leao, Beltran, Dawidowicz, Florenzi, Holm, Kristensen, Vasquez e Vlahovic. Per quel che riguarda l'Inter, da segnalare il secondo giallo per Dumfries e la quarta ammonizione perLautaro, multato anche di 2mila euro "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".