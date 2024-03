Di Biagio: “Inter a +22 sull’anno scorso? Dopo aver buttato uno scudetto…”

In studio a DAZN, l’ex giocatore Gigi Di Biagio ha parlato così della stagione dell’Inter dopo la vittoria col Genoa. “Negli ultimi due anni l’Inter ha buttato via uno scudetto e fatto 22 punti in meno l’anno scorso rispetto a ora. Senza nulla togliere al lavoro di Inzaghi, ma fare oltre 20 punti in meno non va bene. Se vogliamo vedere una cosa negativa, sono proprio gli altri due anni. Ora può aprire un ciclo, sicuramente”, ha detto Di Biagio.