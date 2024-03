"A Madrid senza Carlos Augusto e Marko Arnautovic . La conferma è arrivata dagli esami strumentali cui si sono sottoposti ieri i due giocatori usciti acciaccati dalla partita di sabato a Bologna". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ai due infortunati in casa Inter.

Il brasiliano ha riportato un'elongazione al soleo della gamba destra mentre l'austriaco ha un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Arnautovic, secondo la Rosea, starà fuori circa 3-4 settimane, con l'obiettivo di averlo per Udine (7 aprile) prima dell'eventuale quarto di Champions. Meno grave il problema fisico per Carlos Augusto che "in linea teorica potrebbe provare un miracoloso recupero già per il Napoli ma che di fatto tornerà a Pasquetta in Inter-Empoli. Inutile rischiare, anche perché arriva la pausa per le nazionali", chiosa la Rosea.