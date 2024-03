Marko Arnautovic e Carlos Augusto non partiranno con la squadra per Madrid: quando possono tornare in campo

Marko Arnautovic e Carlos Augusto non partiranno con la squadra per Madrid. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, i due infortunati di casa Inter staranno a Milano per non perdere giorni di lavoro in chiave recupero. Non saranno dunque fisicamente in Spagna per la cruciale sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì.