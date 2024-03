Atletico-Inter, atteso il record di spettatori a Madrid. 3mila gli interisti

È un momento un po' particolare per l'Atletico Madrid a livello di risultati dopo il due a due a Cadice. Ma la partita di Champions League contro l'Inter è attesissima e a quanto pare i tifosi della squadra di Simeone hanno pronta una bella accoglienza per i nerazzurri. Mercoledì sera il Civitas Metropolitano potrebbe far registrare il tutto esaurito. La partita record di riferimento per l'AM è quella contro il Real, del 23 settembre 2023 - da quanto scrive il quotidiano spagnolo AS - con 69.098 spettatori su 70.460 posto disponibili.