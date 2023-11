Inter, da Inzaghi una chance per Audero in Champions. Doppio esordio per il portiere

"Per Audero, come detto, non sarà solo l'esordio in Champions, ma anche quello con la maglia nerazzurra. Nel 2016-17 invece aveva difeso per la prima (e unica) volta la porta della Juventus, nella trasferta dell'ultima giornata di Serie A sul campo del Bologna (successo per 2-1). Con il club blucerchiato, che lo ha riscattato nel febbraio 2019 per 20 milioni pagabili in quattro rate, ha collezionato 169 presenze e per cinque stagioni è stato titolare in Serie A, prima della retrocessione nello scorso campionato. In B un portiere del suo valore non poteva rimanere e quando si è presentata l'occasione Inter, non ha avuto dubbi", aggiunge il portale sportivo.