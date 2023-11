Sky – Inter, la probabile formazione anti-Benfica: Inzaghi pensa a 8 cambi

Otto cambi rispetto alla sfida contro la Juventus di domenica. Simone Inzaghi in casa Inter pensa a una rivoluzione vera e propria col Benfica in Champions League. Dalla porta all’attacco, novità pronte in tutti i reparti secondo Sky Sport.

Audero spera in una chance in porta per Sommer, ci sta riflettendo Inzaghi. I favoriti in difesa sono Bisseck, de Vrij e Acerbi. Proprio gli ultimi due, oltre a Darmian, sarebbero i tre giocatori confermati dal 1’. Ci sarà infatti l’italiano a tutta fascia a destra, Dumfries è affaticato a resta a Milano; a sinistra pronto Carlos Augusto per Dimarco, a centrocampo provati Frattesi, Asllani e Klaassen. In attacco la coppia Sanchez-Arnautovic, turno di riposo possibile sia per Thuram che per Lautaro.