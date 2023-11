Mercato, l’Inter anticipa il colpo? “Ausilio non lo ha depennato, può arrivare a gennaio”

Come dimostra l’affare Thuram e il forte interesse per Tiago Djalò del Lille, il ds Ausilio non cancella i nomi dalla propria lista

Torna forte per l'Inter il nome di Nahitan Nandez. Soprattutto dopo la stanchezza di Dumfries, che nelle ultime settimane è parso affaticato per i numerosi impegni e per l'età di Cuadrado. E l'uruguaiano, che sembrava essere un obiettivo per giugno, può essere anticipato: "Il 27enne uruguaiano può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, ma anche sulle due corsie - scrive Tuttosport -. Una duttilità che aveva spinto l’Inter a pensare a lui due anni fa, anche se poi non se ne fece nulla. Come dimostra l’affare Thuram e il forte interesse per Tiago Djalò del Lille, il ds Ausilio non cancella i nomi dalla propria lista e adesso che Nandez è in scadenza di contratto nel giugno 2024, ha riaperto il file, come confermato per altro da Pablo Bentancur, l’agente di Nandez.