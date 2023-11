Occasione Arnautovic a Lisbona. E l’Inter avanza su Taremi a gennaio: “Stasera al Da Luz…”

Momento importante per l'Inter che, dopo aver pareggiato in casa della Juve, questa sera sarà in campo a Lisbona col Benfica e domenica sera in casa del Napoli. La gara in Portogallo ha poca valenza per la classifica, conterà battere la Real Sociedad a San Siro nell'ultimo incontro per arrivare primi. Per questo Inzaghi è intenzionato a cambiare molti giocatori e a dare una chance importante a chi finora ha trovato poco spazio, come Arnautovic.