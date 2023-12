Barella, solo gol d’autore. È uno dei simboli dell’Inter e adesso Inzaghi si aspetta…

Contro il Napoli è arrivato il primo gol stagionale di Nicolò Barella . Una rete che il centrocampista inseguiva da settimane lasciandosi alle spalle un momento non semplice come ha ammesso lo stesso giocatore al termine della gara. Per Barella quello contro la squadra di Mazzarri è stato il gol numero 21 con la maglia nerazzurri. "E molti di questi sono dei veri e proprio gioielli, da inserire in una vera e propria galleria", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Proprio perché aveva abituato a certe prodezze, l’assenza di Barella dai tabellini si è avvertita in maniera particolare in questo primo scorcio di annata. Ha impiegato tanto per tornare ad esultare, ma, come premesso, lo ha fatto su un palcoscenico importante e, soprattutto, in uno scontro diretto che ha lanciato l’Inter nuovamente in vetta alla classifica. Il centrocampista sardo è da tempo uno dei simboli della squadra nerazzurra. La sua annata era cominciata con qualche difficoltà di troppo. Intendiamoci, il rendimento è stato sempre adeguato, ma senza particolari picchi o momenti da trascinatore come aveva spesso abituato. Insomma, sempre e comunque un elemento prezioso, ma si avvertiva la mancanza del vero Barella, spesso la “dinamo” della squadra, con la sua inesauribile elettricità".