"L’aver trovato per tempo le intese per i nuovi contratti di Lautaro e Barella è il primo lampo sul futuro: significa ribadire che l’Inter è qui per restare e che non ci sarà nessuna smobilitazione. Le firme di capitano e vicecapitano arriveranno con calma, a scudetto in pancia, assieme al prolungamento fino al 2027 di Inzaghi: con un nuovo triennio davanti", scrive La Gazzetta dello Sport.