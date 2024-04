Inter, Inzaghi ha deciso l’11 che sfiderà il Milan: tornano Pavard e Lautaro

Due giorni e l'Inter scenderà in campo per il primo match point scudetto. Simone Inzaghi avrà a disposizione quasi tutta la rosa a eccezione di Juan Cuadrado. Tornato in gruppo dopo il lungo stop, il colombiano è stato frenato da un affaticamento. Il tecnico nerazzurro avrà altri due allenamenti per verificare la condizione della squadra, ma le scelte sono fatte. "Rispetto alla sfida col Cagliari, rientrano dalla squalifica Pavard e Lautaro, che manderanno inizialmente in panchina Bisseck e Sanchez. A completare il terzetto di difesa col francese ci saranno Acerbi e Bastoni, mentre Thuram in attacco tornerà a fare coppia col Toro, che non segna dal 28 febbraio".