Bellanova, niente Inter. Sky: “Ha detto sì al Torino: le cifre dell’operazione”

Come riportato da Sky Sport, Raoul Bellanova ha accettato la proposta del Torino, dopo che i granata avevano già trovato l'accordo col Cagliari

Raoul Bellanova ha detto sì al Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno classe 2000, di proprietà del Cagliari ma in prestito fino ad oggi all'Inter, ha accettato la proposta dei granata.

Sky Sport conferma le cifre dell'operazione: al Cagliari andranno 8 mln di euro, per Bellanova, invece, è pronto un quadriennale da 1,1 mln di euro più bonus a stagione. Per lui visite mediche in programma nella prossima settimana.