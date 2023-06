Tuttosport: “Bellanova, apertura al Torino. Vagnati vorrebbe addirittura…”

Il Torino fa sul serio per Raoul Bellanova. Il club granata pressa per avere l'esterno destro, con l'Inter che sta aspettando di incassa per poi trattare con il Cagliari. E Vagnati, spiega Tuttosport, vuole approfittare della situazione di stallo per chiudere l'operazione: "L’Inter, che nella scorsa stagione aveva avuto Bellanova in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, ha ribadito ai sardi di non poter godere in questa fase della necessaria libertà economica per pareggiare l’offerta granata: esigenze di equilibrio dei bilanci, di fairplay finanziario.