UFFICIALE – L’Inter saluta D’Ambrosio: “Uno dei protagonisti dell’ultimo decennio”

L'Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'addio a parametro zero di Danilo D'Ambrosio: il messaggio del club

284 volte in campo con la maglia nerazzurra in quasi 10 anni di Inter percorsi con cuore, disciplina e dedizione. Danilo D’Ambrosio è arrivato a Milano nel gennaio 2014 e ha esordito il 2 febbraio dello stesso anno contro la Juventus, segnando il suo primo gol in nerazzurro il 20 agosto contro lo Stjarnan.