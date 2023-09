Cds – Inter, raggiunto equilibrio finanziario: c’è autosufficienza grazie alla dirigenza

"Va detto che, nell’ultimo esercizio, l’Inter sembra avere raggiunto un equilibrio finanziario perché, sommando alla perdita netta i costi non monetari (principalmente gli ammortamenti) si desume una sostanziale autosufficienza che il management ha mantenuto anche con un mercato gestito in attento equilibrio.

L’Inter non prevede sanzioni dall’Uefa per il settlement agreement concluso l’anno scorso perché, in effetti, il 2023 è un periodo sostanzialmente di grazia nel quinquennio di monitoraggio. L’equilibrio economico andrà raggiunto nel triennio 24-25-26, in cui l’Inter dovrà contenere (come tutti) la perdita entro un massimo complessivo di 60 milioni ma già nel biennio 23/24 e 24/25 la perdita tollerata sarà, al massimo, 30 annui. Il percorso di rientro verso una struttura di costi sostenibile proseguirà dunque nei prossimi anni, qualunque sia la proprietà".